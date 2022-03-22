На известного российского журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках"

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в роддоме в Мариуполе, обстрелянном российскими войсками, располагалась база батальона "Азов" (признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствий обстрела роддома публиковали СМИ.

Украинские власти и западные СМИ 9 марта сообщали, что роддом был обстрелян, погибли трое мирных жителей, включая ребенка, а еще 17 человек получили ранения. На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Из него также следует, что следствие устанавливает местонахождения Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий". Где сейчас находится Невзоров, неизвестно, но 18 марта он был в Израиле. В своем телеграм-канале он перепостил новость о возбуждении уголовного дела, но никак ее не прокомментировал.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграме" (соцсеть была накануне запрещена в России как экстремистская) и в YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

Ранее было известно о семи уголовных делах по новой статье УК РФ, вступившей в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.

В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе СКР.

В Кремле нет четкой информации о том, что случилось 9 марта с роддомом в Мариуполе, говорил представитель Кремля Дмитрий Песков: "Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло. Наверняка, какую-то информацию военные предоставят".

Минобороны России утверждало, что российские военные не наносили удар по больнице в Мариуполе. "Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла, — говорил представитель министерства Игорь Конашенков. — Якобы имевший место авиаудар — полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Конашенков также утверждал, что фотоснимки территории больницы якобы содержат "свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей".

После обстрела роддома в Мариуполе Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована. В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а раненые женщины, изображенные на месте происшествия, были актерами.

Другие дела

Во вторник стало известно, что суд в Москве арестовал Сергея Клокова, против которого завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении "фейков" о действиях российских вооруженных сил.

Это не первое дело по новой статье, вступившей в силу вскоре после вторжения в Украину, но первый случай, когда человека отправили за решетку. Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии.

Клоков — техник запасного пункта управления московского главка МВД, сообщили РИА Новости в суде. Предъявленный Клокову пункт "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ описывает действия, совершенные "с использованием своего служебного положения", "б" — "группой лиц или организованной группой", "д" — "по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы".