Эстоноземельцы запасаются: продажи хлопьев выросли в пять раз

В антикризисных рекомендациях подчеркивается, что каждый член общества должен продержаться по крайней мере семь дней, если жизненно важные службы будут нарушены в условиях чрезвычайной ситуации. Таким образом, помимо воды, батареек, свечек и спичек, в каждом хозяйстве должно быть достаточно продуктов питания — например, консервов, консервированных супов и сухих продуктов.

По словам Пилле Покк, генерального директора компании Sangaste Linnas, производящей хлопья и каши Helen, интерес людей к этим продуктам резко возрос. ”По сравнению с тем, что было две недели назад, продажи хлопьев выросли в пять раз, что ясно показывает, что из-за войны люди начали покупать товары в прок на случай кризиса”, — сказала она.

По ее словам, самым популярным продуктом являются гречневые хлопья, дефицита которых опасаться не приходится. ”Хотя сама гречка очень популярна, и ее нехватки опасаются, гречневые хлопья Helen есть на прилавках, и мы значительно увеличили производство, чтобы удовлетворить спрос”, — сказала Покк.

Также возрос интерес к хлопьям из четырех зерновых культур, которые были рекомендованы для антикризисных запасов из-за содержания в них необходимой клетчатки, бета-глюканов, контролирующих уровень холестерина, а также необходимых витаминов и минералов. ”Поскольку наши хлопья приготовлены на пару, в них не теряется никаких полезных веществ и их легко приготовить всего за несколько минут — это незаменимо в кризисной ситуации, когда может понадобиться, например, максимально быстро приготовить еду. Кроме того, приятно видеть, что в такой сложной ситуации, как сбор кризисных запасов, эстоноземельцы по-прежнему предпочитают хлопья только отечественного производства”, — отметила Покк.