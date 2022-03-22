ГРАФИК | Электричество завтра дороже, чем сегодня. Вечерние часы совсем не радуют



23 марта биржевая цена на электроэнергию снова будет выше, как утром, так и поздно вечером. Менее, чем за 100 евро за мегаватт-час, электроэнергию можно будет приобрести в течение всего двух часов: с пяти до шести утра и с четырех до пяти дня.

Средняя биржевая цена завтра будет выше, чем сегодня. Если сегодня в среднем 180,80 евро за мегаватт-час, то завтра будет 184,93 евро за мегаватт-час.

Лучшая цена - между 16:00 и 17:00, когда цена на бирже - 77,15 евро за мегаватт в час. Самое дорогое время — с восьми до девяти вечера, когда за мегаватт-час придется заплатить 289,97 евро.

Вспомним также исторический рекорд, когда в один из декабрьских дней средняя почасовая стоимость электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная - превышала тысячу евро.