Полиция будет следить за правопорядком 9 мая усиленным составом

"Полиция сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить угрозы. О конкретной деятельности говорить рано, но в этом году мы точно будем дежурить усиленным составом", — сообщил ERR глава объединенного штаба Департамента полиции и погранохраны Айвар Алавере.