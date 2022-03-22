Полиция будет следить за правопорядком 9 мая усиленным составом
В этом году у Бронзового солдата в Таллинне 9 мая за правопорядком будет следить больше полицейских, чем обычно, передает RusERR.
"Полиция сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить угрозы. О конкретной деятельности говорить рано, но в этом году мы точно будем дежурить усиленным составом", — сообщил ERR глава объединенного штаба Департамента полиции и погранохраны Айвар Алавере.
По состоянию на 22 марта в полиции зарегистрированы два общественных мероприятия: празднование 9 Мая и шествие "Бессмертного полка", которое начнется на улице Одра и пройдет по Фильтри теэ в сторону Бронзового солдата.
В отделе регистраций общественных мероприятий сообщили, что полиция выдала разрешение, но окончательных решений относительно связанных с 9 Мая мероприятий пока нет.