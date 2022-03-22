Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войн

По сути мы живем в самую мирную эпоху в истории человечества. Вернее, жили. Потому что нынешняя агрессия России против Украины, как бы настойчиво российские власти ни называли ее специальной операцией, по своим масштабам полностью соответствует критериям большой войны — первой в Европе за три четверти века, не считая советское вторжение в Венгрию в 1956 году. А если российским властям удастся аннексировать Украину, это будет и первый в истории послевоенной Европы случай уничтожения и захвата признанного мировым сообществом государства.