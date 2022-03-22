За рубежом
22.03.2022, 20:31

Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войн

 
Мартин Альпс
специально для Delfi
ФОТО: IMAGO / Olaf Schuelke / Scanpix

В первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.

По сути мы живем в самую мирную эпоху в истории человечества. Вернее, жили. Потому что нынешняя агрессия России против Украины, как бы настойчиво российские власти ни называли ее специальной операцией, по своим масштабам полностью соответствует критериям большой войны — первой в Европе за три четверти века, не считая советское вторжение в Венгрию в 1956 году. А если российским властям удастся аннексировать Украину, это будет и первый в истории послевоенной Европы случай уничтожения и захвата признанного мировым сообществом государства.

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