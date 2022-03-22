22.03.2022, 20:31
Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войн
ФОТО: IMAGO / Olaf Schuelke / Scanpix
В первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.