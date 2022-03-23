За рубежом
23.03.2022, 19:21

”Есть война, нет войны, а детей учить нужно”. Как работники образования Украины пытаются продолжать обучение в школах

 
Анна Романдаш
Любовь Зозуля
Любовь Зозуля
Фото: Анна Романдаш
В большинстве регионов Украины продолжается образовательный процесс. Школы работают в прежнем режиме, но и учителям, и ученикам сложно не думать о войне, когда по пять раз в день звучат сирены воздушной тревоги. Внеурочная деятельность, патриотические концерты, сочинения по мемам с котиками: истории двух украинских учительниц о том, как проходит работа с детьми в условиях войны.

Галине Кардаш пятьдесят. Уже почти тридать лет она работает учительницей в маленькой деревенской школе в Львовской области. Она прошла путь от учителя математики до заместителя директора школы, активно занимается внеурочной деятельностью.

За время пандемии она научилась работать в Zoom, проводить онлайн-уроки, записывать видео.

И ей вновь приходится менять формат работы — теперь из-за войны.

”Школа нужна детям как никогда раньше. Особенно когда все на нервах”, — говорит Галина.

RusDelfi
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