23.03.2022, 19:21
”Есть война, нет войны, а детей учить нужно”. Как работники образования Украины пытаются продолжать обучение в школах
Фото: Анна Романдаш
В большинстве регионов Украины продолжается образовательный процесс. Школы работают в прежнем режиме, но и учителям, и ученикам сложно не думать о войне, когда по пять раз в день звучат сирены воздушной тревоги. Внеурочная деятельность, патриотические концерты, сочинения по мемам с котиками: истории двух украинских учительниц о том, как проходит работа с детьми в условиях войны.