”Есть война, нет войны, а детей учить нужно”. Как работники образования Украины пытаются продолжать обучение в школах

Галине Кардаш пятьдесят. Уже почти тридать лет она работает учительницей в маленькой деревенской школе в Львовской области. Она прошла путь от учителя математики до заместителя директора школы, активно занимается внеурочной деятельностью.

За время пандемии она научилась работать в Zoom, проводить онлайн-уроки, записывать видео.

И ей вновь приходится менять формат работы — теперь из-за войны.

”Школа нужна детям как никогда раньше. Особенно когда все на нервах”, — говорит Галина.