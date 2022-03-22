ВИДЕО | "Нас ждут тяжелые времена, но цена свободы высока". Правительство дало пресс-конференцию в Нарве

В эти дни правительство ЭР находится на выездном заседании в Нарве.

Смотрите запись пресс-конференции!

”Почему мы провели заседание в Ида-Вирумаа? Потому что мы имеем дело с масштабным кризисом в сфере безопасности, а Ида-Вирумаа ближе всего к России. Основная проблема — внутренняя безопасность, то есть то, какие у нас отношения между собой. Никто не хочет войны у себя дома, и мы сделаем все, чтобы этого не случилось”, — начала Каллас. Мы должны иметь в виду, что идет не только конвенциональная война, но и гибридная.

”Хочу подчеркнуть, что военные беженцы — не наши враги, а люди, которым мы должны помочь. Наш враг — действия России в Украине”, — сказала премьер-министр.

”В Европе ищут альтернативу российской энергии. Нас ждут тяжелые времена, но за свободу приходится платить высокую цену. Политика сдерживания и обороны будет обсуждаться на встрече стран НАТО. Нам нужно перейти к оборонительной позиции. Нужно усилить восточное крыло НАТО”.

По словам Каллас, у России может быть численное превосходство, но в плане технологий НАТО находится в более выгодном положении. ”Иногда для достижения мира необходимо прибегнуть к военной силе”, — отметила она.

Яак Ааб в свою очередь рассказал об инвестициях в Ида-Вирумаа, которые, например, помогут решить проблему амортизированных жилых домов, или содействовать строительству четырехполосных дорог.

Керсна сообщила, что правительство поможет с реновацией двух школ в Кохтла-Ярве и Нарве. Сейчас это русскоязычные школы, но после реновации поступающие в 1 класс дети будут учиться по методике языкового погружения. Государство инвестируют в нарвскую школьную сеть в общей сложности 50 млн евро.

Что касается образования военных беженцев, то к настоящему моменту в системе образования зарегистрировано более 4000 детей. ”В начале марта мы видели, что половина детей были зарегистрированы в русскоязычных учебных заведениях. Сейчас более половины зарегистрировано в эстоноязычных учебных заведениях”, — отметила министр.