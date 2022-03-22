Новости Эстонии
22.03.2022, 12:01

ПРЯМО СЕЙЧАС | О событиях в Эстонии и Украине: правительство дает пресс-конференцию в Нарве

 

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна и министр внутренних дел Кристиан Яани.

Правительство находится на выездном заседании в Нарве.

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”Почему мы провели заседание в Ида-Вирумаа? Потому что мы имеем дело с масштабным кризисом в сфере безопасности, а Ида-Вирумаа ближе всего к России. Основная проблема: внутренняя безопасность, то есть то, какие у нас отношения между собой. Никто не хочет войны у себя дома, и мы сделаем все, чтобы этого не случилось”, — начала Каллас. Мы должны иметь в виду, что идет не только конвенциональная война, но и гибридная.

”Хочу подчеркнуть, что военные беженцы — не наши враги, а люди, которым мы должны помочь. Наш враг — действия России в Украине”, — сказала премьер-министр.

”В Европе ищут альтернативу российской энергии. Нас ждут тяжелые времена, но за свободу приходится платить высокую цену. Политика сдерживания и обороны будет обсуждаться на встрече НАТО. Нам нужно перейти к оборонительной позиции. Нужно усилить восточное крыло НАТО”.

По словам Каллас, у России может быть численное превосходство, но в плане технологий НАТО находится в более выгодном положении. ”Иногда для достижения мира необходимо прибегнуть к военной силе”, — отметила она.

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