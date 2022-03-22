ПРЯМО СЕЙЧАС | О событиях в Эстонии и Украине: правительство дает пресс-конференцию в Нарве

”Почему мы провели заседание в Ида-Вирумаа? Потому что мы имеем дело с масштабным кризисом в сфере безопасности, а Ида-Вирумаа ближе всего к России. Основная проблема: внутренняя безопасность, то есть то, какие у нас отношения между собой. Никто не хочет войны у себя дома, и мы сделаем все, чтобы этого не случилось”, — начала Каллас. Мы должны иметь в виду, что идет не только конвенциональная война, но и гибридная.