Ильвес заболел коронавирусом, а также приютил в своем доме беженцев

”Я редко пишу на личные темы, но начиная субботы два не связанных между собой события стали чем-то большим, чем просто бесконечная рутина, — написал Ильвес в социальных сетях. — Во-первых, я привез в Эстонию и разместил в своем доме двух украинских беженцев из Киева. Во-вторых, я все-таки заболел COVID. Несмотря на три прививки, это по-настоящему отвратительно”.

Ильвес отметил, что помочь беженцам — его семейный долг, так как и его отец, и мать тоже были беженцами.

Он поблагодарил все жителей Эстонии, которые вносят свой вклад.

”Я горжусь и тронут тем, как мы, эстонцы, которых так часто считают холодными и далекими жителями северной страны, пришли на помощь”, — написал Ильвес.