Ильвес заболел коронавирусом, а также приютил в своем доме беженцев
Президент Тоомас Хендрик Ильвес хоть и вакцинирован бустерной дозой, все-таки заразился COVID-19. Также он сообщил, что разместил в своем доме в Эстонии украинских военных беженцев и гордится эстонцами, которые помогают украинцам.
”Я редко пишу на личные темы, но начиная субботы два не связанных между собой события стали чем-то большим, чем просто бесконечная рутина, — написал Ильвес в социальных сетях. — Во-первых, я привез в Эстонию и разместил в своем доме двух украинских беженцев из Киева. Во-вторых, я все-таки заболел COVID. Несмотря на три прививки, это по-настоящему отвратительно”.
Ильвес отметил, что помочь беженцам — его семейный долг, так как и его отец, и мать тоже были беженцами.
Он поблагодарил все жителей Эстонии, которые вносят свой вклад.
”Я горжусь и тронут тем, как мы, эстонцы, которых так часто считают холодными и далекими жителями северной страны, пришли на помощь”, — написал Ильвес.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.