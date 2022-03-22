Суд признал Навального виновным в мошенничестве

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", — цитирует ТАСС слова судьи Маргариты Котовой.

На прошлой неделе гособвинитель попросила признать Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорить его к 13 годам колонии строгого режима. Также обвинение попросило взыскать с политика 1,2 млн руб. штрафа.

"Мне все равно, хоть 113 лет просите и давайте — вы ни меня, ни таких, как я, не испугаете", — сказал Навальный в своем последнем слове на заседании 15 марта.

За несколько дней до оглашения приговора на портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о повышении судьи Марины Котовой — ее переводят из Лефортовского районного суда в Московский городской суд.

Процесс над Навальным

Процесс по двум новым уголовным делам против Навального — о мошенничестве и неуважении к суду — начался во Владимирской области 15 февраля. Заседания (их было больше десяти) проходили в колонии №2 в городе Покрове, куда политика отправили в феврале прошлого года, заменив ему условный срок на реальный по "делу Ив Роше".

Обвинение в неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связано с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, который проходил в феврале прошлого года (Навального признали виновным и назначили штраф в 850 тысяч рублей).

По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали на работу ФБК и штабов политика (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

По версии следствия, структуры Навального под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность, собирая пожертвования на заведомо неосуществимую цель — участие оппозиционера в выборах президента в 2018 году. Потерпевшими по делу признаны четыре человека.