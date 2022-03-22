Министерство рекомендует этой весной отвязать выпускные экзамены от условий окончания основной школы

Министерство образования и науки направило своим партнерам для согласования и вынесения мнения проект поправки, согласно которой в этом учебном году выпускные экзамены основной школы будут обязательными, но результаты экзаменов не будут являться основанием для принятия решения об окончании основной школы. Согласно предлагаемой поправке, результаты общих выпускных экзаменов и выпускных экзаменов основной школы будут выражаться в процентах от максимального балла. Предложение было представлено в министерство в начале марта Союзом ученических объединений, Союзом учителей Эстонии, Союзом работников сферы образования Эстонии и Эстонской ассоциацией руководителей школ.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, предложение оправдано в связи с неравными возможностями обучения в школе в последние годы. "Нынешним учителям основной школы пришлось работать в неравных условиях в течение всего последнего года обучения, с 7 по 9 классы, из-за распространения коронавируса, поскольку контактное и дистанционное обучение чередовались из-за вспышек заболевания, а многие ученики также были вынуждены неделями заниматься самостоятельно на расстоянии из-за самоизоляции", — пояснила министр Керсна. "Основываясь на опросах студентов и преподавателей, мы можем сказать, что дистанционное обучение не эквивалентно контактному. Например, в исследовании Таллиннского университета, посвященном дистанционному обучению, 28% студентов оценили дистанционное обучение как менее эффективное, чем контактное. 50% учителей считают дистанционное обучение менее эффективным, чем контактное, а 42% учителей считают, что ученики усваивают меньше материала учебной программы".

По словам министра, это изменение планируется ввести в этом учебном году. "Ученики получат подробную информацию о результатах экзамена в процентах, и ни одному ученику не придется беспокоиться о том, что результат экзамена повлияет на его окончание основной школы", — сказала министр Керсна.