За сутки в Эстонии прибавилось 2005 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 22 марта в больнице находятся 477 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 203 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 126, или 62%, не вакцинированы и 77, или 38%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 3,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 62 новых истории болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 20,9 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло двое зараженных коронавирусом, которые не были вакцинированы: 73-летний мужчина и 75-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 195 результатов теста, из которых 2 005 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражался в среднем 101 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 113 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 509 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 57. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 440 902 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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