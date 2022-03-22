В аварии в Мустамяэ пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок

Авария произошла 21 марта в 08:05 на перекрестке Акадеэмия теэ и Ярвеотса теэ в Таллинне. По предварительным данным, 36-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Megane совершала поворот налево, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим по встречной полосе легковым автомобилем Tesla под управлением 35-летнего мужчины.