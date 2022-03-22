22.03.2022, 09:19
В аварии в Мустамяэ пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок
Foto: Tiit Blaat
Вчера в аварии в столичном районе Мустамяэ пострадало два человека, в том числе четырехлетний ребенок.
Авария произошла 21 марта в 08:05 на перекрестке Акадеэмия теэ и Ярвеотса теэ в Таллинне. По предварительным данным, 36-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Megane совершала поворот налево, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим по встречной полосе легковым автомобилем Tesla под управлением 35-летнего мужчины.
Находившегося в Tesla четырехлетнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. Водителя Renault доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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