ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (26-й день) | Состоялся первый обмен пленными, Зеленский обещает решить вопрос компромиссов с РФ на референдуме
В Украине продолжается война — под удар попадает в том числе и гражданская инфраструктура.
— Российский суд запретил Facebook и Instagram и признал Meta экстремистской организацией. Теперь российским СМИ необходимо отмечать, что данные компании запрещены. Однако представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta (Facebook, Instagram) "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации". "Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — отметил он.
— Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Также он сказал, что у Путина есть единственный шанс избежать катастрофы для России — пойти на мирные переговоры.
— В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе, — комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархели. ”Мы начали работать над подготовкой мнения на основе заявки на вступление для Украины. Мы будем работать так быстро, как можем”, — сказал он.
— Посол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса".
— В Киеве в результате ракетных обстрелов Подольского района вечером 20 марта погибли 8 человек, сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов и частные автомобили.
— Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Центристская партия) приняла участие в заседании заседании Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе, где она предложила ввести санкции в отношении российской криптовалюты.
— Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила первый факт обмена пленными между Россией и Украиной — девять российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. ”На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять”, — сказала Москалькова в эфире RT (цитата по ”Интерфаксу”)
—Bloomberg сообщил о том, что Британия готовится ”временно национализировать” Gazprom Marketing & Trading Retail (дочернюю компанию ”Газпрома”). Её передадут под ”специальный режим управления”.
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