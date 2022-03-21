ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (26-й день) | Состоялся первый обмен пленными, Зеленский обещает решить вопрос компромиссов с РФ на референдуме

— Российский суд запретил Facebook и Instagram и признал Meta экстремистской организацией. Теперь российским СМИ необходимо отмечать, что данные компании запрещены. Однако представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta (Facebook, Instagram) "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации". "Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — отметил он.

— Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Также он сказал, что у Путина есть единственный шанс избежать катастрофы для России — пойти на мирные переговоры.

— В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе, — комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархели. ”Мы начали работать над подготовкой мнения на основе заявки на вступление для Украины. Мы будем работать так быстро, как можем”, — сказал он.

— Посол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса".

— В Киеве в результате ракетных обстрелов Подольского района вечером 20 марта погибли 8 человек, сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов и частные автомобили.

— Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Центристская партия) приняла участие в заседании заседании Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе, где она предложила ввести санкции в отношении российской криптовалюты.