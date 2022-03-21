В Ярвамаа сгорел дом, найдены тела двух человек

Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 18.57. Прибывшие спасатели обнаружили горящий дом и сразу приступили к спасательным работам. В ходе тушения спасатели обнаружили в горящем доме тела двух пожилых людей.

В 19:40 пожар был локализован. Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства. Здание находится у шоссе Таллинн-Тарту и, по словам местных жителей, сгорело дотла.

В этом году в пожарах в Эстонии уже погибли 8 человек. Причина большинства таких трагических случаев — неосторожное курение или открытый огонь.