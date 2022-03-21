В Латвии заблокировали Yandex Go

Все операторы должны заблокировать приложение, и со среды его больше нельзя будет использовать на территории Латвии. Те водители и перевозчики, кто продолжит пользоваться приложением, будут оштрафованы.

Изначально от Yandex Taxi было решено отказаться из-за того, что Тигран Худаверян, заместитель генерального директора Yandex N.V, подпал под санкции ЕС. Однако пресс-служба Yandex.Taxi заявила, что Тигран Худавернян находится под санкциями как частное лицо, а ни компания Yandex, ни его дочерние предприятия не попали в санкционный список. Кроме того, 15 марта, после включения в санкционный список, Худавернян покинул Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Yandex Taxi BV не находится под контролем Тиграна Худавердяна. Поэтому сервис Yandex Go собирался продолжить работу в Латвии.