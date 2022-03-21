Смотрите, в какое время завтра чайник лучше не включать

22 марта биржевая цена на электроэнергию снова вырастет, как утром, так и поздно вечером. Однако днем ​​можно будет успеть воспользоваться относительно недорогой электроэнергией - менее чем 100 евро за мегаватт-час.

Средняя биржевая цена во вторник составит 180,80 евро за мегаватт-час. Для сравнения, в воскресенье цена была почти на 100 евро ниже.

Самая приятная цена – между 15:00 и 16:00, когда можно купить электроэнергию на бирже по цене 58,17 евро за мегаватт в час. Однако самое дорогое время — с восьми до девяти вечера.

Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная - выросла до более чем тысячи евро.