21.03.2022, 19:19
Смотрите, в какое время завтра чайник лучше не включать
Foto: Madis Veltman
Во вторник вечером биржевая цена электроэнергии составит почти 350 евро за мегаватт-час.
22 марта биржевая цена на электроэнергию снова вырастет, как утром, так и поздно вечером. Однако днем можно будет успеть воспользоваться относительно недорогой электроэнергией - менее чем 100 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена во вторник составит 180,80 евро за мегаватт-час. Для сравнения, в воскресенье цена была почти на 100 евро ниже.
Самая приятная цена – между 15:00 и 16:00, когда можно купить электроэнергию на бирже по цене 58,17 евро за мегаватт в час. Однако самое дорогое время — с восьми до девяти вечера.
Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная - выросла до более чем тысячи евро.