В Ласнамяэ полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

Сегодня около полудня полицию вызвали в многоквартирный дом на улице Коорти в Ласнамяэ, где была убита 67-летняя женщина. В непосредственной близости от места происшествия был задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. Он доставлен в следственный изолятор для выяснения обстоятельств.

”Сейчас известно, что 67-летняя пострадавшая — мать задержанного. Но что именно привело к такому серьезному и печальному исходу, еще предстоит выяснить”, — сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Окружной прокурор Диана Хелила, ведущая уголовное производство, сообщила, что доказательства произошедшего в настоящее время собираются с помощью различных процессуальных действий. ”Имеющаяся у нас на данный момент информация достаточна, чтобы предъявить задержанному обвинение в убийстве, и с учетом обстоятельств прокуратура также планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого”, — уточнила окружной прокурор Хелила.