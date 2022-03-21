Как не остаться без связи в случае кризисной ситуации?

Запаситесь источниками энергии



Одной из основных причин прекращения связи является отсутствие источников энергии, которые поддерживают коммуникационные устройства в рабочем состоянии. Поэтому важно запастись батарейками, аккумуляторами или заряженными аккумуляторными банками повышенной емкости. Если у вас только кабельный интернет, стоит позаботиться, чтобы в смарт-устройствах был также мобильный интернет — он будет действовать вплоть до прекращения резервного питания сети связи. В чрезвычайной ситуации понадобится и интернет в компьютере — для этого у вас должен быть карманный роутер.

В кризисных условиях важно избегать ненужных телефонных звонков и свести использование интернета к минимуму — так вы сэкономите заряд аккумулятора и объем передачи данных.

Запишите на бумаге важные телефоны



Эти записи вам понадобятся, если перестанет работать телефон или произойдет сбой связи. Запишите телефонные номера своих близких, соседей, а также службы спасения и справочных линий. Напоминаю: на номер 112 можно звонить, даже если в телефоне нет SIM-карты (аккумулятор, разумеется, должен подавать признаки жизни).

Если перестанут работать услуги связи



На случай полного прекращения услуг связи в доме должен быть радиоприемник на батарейках или питающийся от электросети. Желательно также запастись антенной (комнатной или на крыше), чтобы смотреть телеканалы со свободным доступом. И не забудьте договориться со своими близкими, как вы будете контактировать, если перестанут работать привычные средства коммуникации. Имеет также смысл поддерживать связь с соседями и обмениваться с ними информацией.