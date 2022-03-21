ЧП и криминал
21.03.2022, 13:17

ФОТО | Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Эмму-Марию. Ее жизнь может быть в опасности

 
Foto: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Эммы-Марии, которая в понедельник утром ушла из своего дома в поселке Тырванди в Тартумаа. Ее жизнь может быть в опасности.

Полиция и близкие ищут девочку вблизи Тырванди с помощью дрона и поисковой собаки, а также прочесывая местность пешком.

Ее мобильные телефон удалось найти на земле, но местоположение девочки неизвестно. К поискам пытаются подключить добровольцев и вертолет.

Приметы: рост 175 см и светлые волосы. На ней были надеты темно-синяя куртка, джинсы и коричневые сапоги. S

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

RusDelfi
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