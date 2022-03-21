21.03.2022, 13:17
ФОТО | Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Эмму-Марию. Ее жизнь может быть в опасности
Foto: Politsei
Полиция просит помощи в поисках 13-летней Эммы-Марии, которая в понедельник утром ушла из своего дома в поселке Тырванди в Тартумаа. Ее жизнь может быть в опасности.
Полиция и близкие ищут девочку вблизи Тырванди с помощью дрона и поисковой собаки, а также прочесывая местность пешком.
Ее мобильные телефон удалось найти на земле, но местоположение девочки неизвестно. К поискам пытаются подключить добровольцев и вертолет.
Приметы: рост 175 см и светлые волосы. На ней были надеты темно-синяя куртка, джинсы и коричневые сапоги. S
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.