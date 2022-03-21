Цены на производимую в Эстонии промышленную продукцию за год выросли на 26%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в феврале значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с январем оказало повышение цен в производстве изделий из металла, топливных масел, электронного оборудования, а также в производстве химикатов и химической продукции. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве электроэнергии”, — прокомментировала Шокман.

По сравнению с февралем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию в феврале повысился по сравнению с январем на 1,7%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также изделий из металла. При этом наиболее снизились экспортные цены электроэнергии. По сравнению с февралем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21,9%.

Индекс цен на импортную продукцию в феврале увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%. Более всего выросли цены нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции и изделий из металла. Наиболее снизились цены электроэнергии, в горнодобывающей промышленности и изделий из древесины. По сравнению с февралем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 25,1%.