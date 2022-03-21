За сутки в Эстонии выявлено 667 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 21 марта в больнице находятся 527 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 210 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 128, или 61%, не вакцинированы и 82, или 39%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 3,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 21,4 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло пять зараженных коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы: 83-летний мужчина, 87-летний мужчина, 90-летняя женщина, 91-летний мужчина и 96-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 2 235 результатов теста, из которых 667 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 100 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 120 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 154 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 26. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 440 509 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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