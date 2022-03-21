Жители Эстонии не отказались от поездок на автомобилях из-за рекордных цен на топливо

"С учетом роста покупательской способности цены на топливо сейчас не выше, чем в 2014 году. Рост цен сейчас не повлиял на использование общественного транспорта", — констатировал Гайлан.

Свою роль в этом сыграла пандемия — люди привыкли избегать общественного транспорта или благодаря удаленной работе перестали ездить.

"В 2019 году на общественном транспорте Таллинна было совершено 143 млн поездок. В 2020 году — 90,6 млн поездок, в 2021 году — 75,5 млн", — подкрепил слова Гайлана статистическими данными глава таллиннского Транспортного департамента Андрес Харьо.

Отступление коронавируса и высокие цены на топливо могут вернуть таллиннцев в общественный транспорт, но Харьо сомневается, что уровень 2019 года восстановится быстро.