21.03.2022, 07:52
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 55-летнего мужчины. Его жизнь может быть в опасности
Foto: erakogu
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Айна, который 20 марта вечером ушел из дома в деревне Мяннисалу в волости Ряпина. В связи с состоянием здоровья он может представлять для себя опасность.
Айн уехал из дома на светло-сером автомобиле Opel Astra, регистрационный номер 309TJY. Мобильного телефона у него с собой нет.
Приметы: рост 180 см, седые волосы и среднее телосложение. На нем были надеты черная зимняя куртка и темный полукомбинезон, темные сапоги и вязаная шапка цвета хаки. Айн носит очки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит позвонить по номеру 112.