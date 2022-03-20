Как суровая и снежная зима повлияла на жителей Эстонии

Самое очевидное влияние зимы — это обилие снега, который мешал как водителям, так и пешеходам. По состоянию на 22 февраля в этом году в Эстонии погибло в ДТП 10 человек. Это на четыре больше, чем за тот же период в том году.

Биться стали чаще

”Делопроизводства по уголовным делам по случившимся в этом году ДТП, в которых погибли люди, еще ведутся. В ходе делопроизводств будут выяснены конкретные причины этих ДТП, и пока о выводах говорить рано, — отвечает ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, подполковник полиции Сирле Лойго. — Сама по себе скользкая дорога не может стать причиной ДТП. Причина все же в стиле вождения, несоответствующем погодным и дорожным условиям. Когда погода плохая, переменчивая, то следует и скорость транспортного средства, и приемы вождения откорректировать в соответствии с текущей ситуацией. Дорожно-транспортные происшествия поможет избежать умение предвидеть опасности — осознав возможные опасности, легче их избежать”.

До того, как начать поездку, Лойго советует ознакомиться с информацией о текущих погодных условиях.

”Если ситуация очень плохая и соответствующие службы рекомендуют воздержаться от поездки, следует прислушаться к рекомендациям и отложить поездку или предпочесть общественный транспорт, — говорит подполковник полиции. — Если водитель все же решил ехать, то нужно выбирать скорость и приемы вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями. Также надо обязательно держать дистанцию с другими транспортными средствами и считаться с тем, что дорожное покрытие может быть снежным или скользким. Шины должны быть качественные, не изношенные и отвечать требованиям”.

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