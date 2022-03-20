Как суровая и снежная зима повлияла на жителей Эстонии(74)
Весна пришла, и можно подвести итог прошедшей зимы. Она выдалась экстремально снежной, судя по работе коммунальных служб, которые не справлялись с уборкой дорог. А длительные морозы только усугубляли положение. Как повлияла погода на жителей страны и какие последствия долго будут напоминать о себе — разбиралась ”МК-Эстония”.
Самое очевидное влияние зимы — это обилие снега, который мешал как водителям, так и пешеходам. По состоянию на 22 февраля в этом году в Эстонии погибло в ДТП 10 человек. Это на четыре больше, чем за тот же период в том году.
Биться стали чаще
”Делопроизводства по уголовным делам по случившимся в этом году ДТП, в которых погибли люди, еще ведутся. В ходе делопроизводств будут выяснены конкретные причины этих ДТП, и пока о выводах говорить рано, — отвечает ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, подполковник полиции Сирле Лойго. — Сама по себе скользкая дорога не может стать причиной ДТП. Причина все же в стиле вождения, несоответствующем погодным и дорожным условиям. Когда погода плохая, переменчивая, то следует и скорость транспортного средства, и приемы вождения откорректировать в соответствии с текущей ситуацией. Дорожно-транспортные происшествия поможет избежать умение предвидеть опасности — осознав возможные опасности, легче их избежать”.
До того, как начать поездку, Лойго советует ознакомиться с информацией о текущих погодных условиях.
”Если ситуация очень плохая и соответствующие службы рекомендуют воздержаться от поездки, следует прислушаться к рекомендациям и отложить поездку или предпочесть общественный транспорт, — говорит подполковник полиции. — Если водитель все же решил ехать, то нужно выбирать скорость и приемы вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями. Также надо обязательно держать дистанцию с другими транспортными средствами и считаться с тем, что дорожное покрытие может быть снежным или скользким. Шины должны быть качественные, не изношенные и отвечать требованиям”.
Оформляйте страховку
Если говорить об общем количестве ДТП, в этом зимнем сезоне (по состоянию на 12.02 — Транспортный департамент не пока не обновил статистику за февраль) ситуация выглядит следующим образом: в декабре было 109 ДТП, в январе — 81, в феврале — 24. В прошлом сезоне эти цифры были 95, 78 и 65 соответственно за каждый полный месяц. Видно, что в декабре и январе зимы 2021/2022 действительно было больше аварий, чем годом ранее. Значит, большее количество человек попали и в страховые ситуации.
”В прошлом году страховых случаев с машинами было в среднем на 20% больше, чем годом ранее, — комментирует менеджер по продуктам страхования транспортных средств BTA Kindlustus Арнольд Олийник. — В BTA особенно сильно был заметен рост количества случаев с приходом настоящей зимы со снегом. В новом году ситуация не поменялась, так как погодные условия остаются сложными. Дополнительно вырос и средний ущерб на 30%”.
По словам представителя страховой фирмы, к сожалению, непростые условия на дорогах приводят к более серьезным происшествиям.
”Чтобы уменьшить последствия таких случаев, мы советуем всегда приобретать каско дополнительно к обязательному дорожному страхованию, чтобы уберечь себя от больших непредвиденных расходов, — говорит Арнольд Олийник. — К примеру, в BTA можно приобрести каско без самоответственности в случае дорожно-транспортного происшествия с участием другой машины”.
Последствия гололеда
Но не только в ДТП могут страдать люди зимой. Плохо почищенные тротуары, мороз и снег создают благоприятные условия для травм другого характера. К сожалению, из статистики невозможно выявить случаи, когда люди обратились за медицинской помощью или взяли больничный из-за того, что поскользнулись и упали. При этом ведется статистика обморожений, и этой зимой их больше, чем годом ранее, хотя данные даже не за полный месяц. По данным Больничной кассы, в этом году медицинские счета были выставлены в случае 141 визита, где стоял диагноз ”обморожение”. За всю прошлую зиму таких случаев было 84.
Нельзя отрицать, что несмотря на то, что получалось это плохо, коммунальные службы все-таки вели борьбу со снегом и льдом на дорогах. С помощью гранитной крошки. Правда, некоторые критикуют этот способ из-за его неэффективности, ведь если чуть подтаявший лед снова подмораживает, гранитная крошка вмерзает в него, и вот уже снова тротуар нуждается в посыпке. Из-за этого за зиму на улицах Таллинна накопилось очень много гранитной крошки.
Попадая на дороги, она становится причиной недовольства водителей, потому что отскакивает от колес, царапает краску на автомобилях и даже может привести к образованию трещин на стеклах.
”Обычно такая проблема возникает во время ремонта дорог с помощью гранитной крошки. Едешь и только слышишь, как по капоту и бочинам автомобиля стучат камешки. А потом везде мелкие царапины. Но это еще хорошо, если только царапины. А может ведь так отскочить в лобовое стекло, что трещина пойдет, — жалуется автомобилист Андрей. — Сейчас очень много гранитной крошки везде. Когда идешь по улице, вся подошва ботинок в мелких камешках. Судя по всему, убирать до лета эту крошку никто не станет. Она будет растаскиваться по городу и так же барабанить по автомобилям”.
Сирве Синирохт из компании Windrox OÜ (Carglass), которая занимается ремонтом стекол, говорит, что, к сожалению, отлетающие камни на наших дорогах, будь то щебень или гранит — проблема круглогодичная, однако не заметно, чтобы она увеличилась этой зимой. Если транспортное средство, в которое попал камень, имеет действующую страховку КАСКО, она покроет расходы на ремонт.
”Учитывая скорость движения в городе, гранитная крошка диаметром 2–6 мм не представляет опасности, — заявляет заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Также водители должны соблюдать достаточную дистанцию”.
Но есть у гранитной крошки и другой недостаток. Скапливаясь на дорогах, она может попасть в водосток и забить канализацию, насчет которой и так есть определенные опасения — выдержит ли она такое количество тающего снега, который лежит сейчас горами на улицах? Ведь все помнят потопы во время летних ливней.
”На главных улицах города гранитная крошка не используется в качестве средства, предотвращающего скольжение. Сбор гранитной крошки начинается тогда, когда в водосточных желобах растаял лед. Согласно требованиям к состоянию дорог, она должна быть собрана к 15 мая. Во избежание забивания канализационных колодцев предприятия, связанные с водоснабжением и канализацией, каждую весну прочищают ливневые системы”, — комментирует Тармо Сульг.
Что касается тающего снега, Сульг добавляет, что тот тает не весь сразу, и опыт показывает, что это не оказывает чрезмерной нагрузки на систему канализации.