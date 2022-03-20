Санна Марин: Финляндия готова принять больше украинских беженцев

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны к приезду еще большего числа беженцев из Украины.

”Мы готовимся принять больше людей”, — заявила она во время поездки в Рованиеми.

По ее словам, до Финляндии доехало относительно небольшое число беженцев. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.

Марин заверила, что власти будут стараться обеспечить ”максимально нормальные условия” для размещения приезжающих из Украины. Премьер также отметила, что финны осведомлены о происходящем и хотят помогать.

Она считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям — возможность посещать школу или детский сад.

По данным миграционной службы, убежища в Финляндии попросили 7 916 украинских граждан.