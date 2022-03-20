Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе визита в Доху в воскресенье, 20 марта. Он отметил, что это — шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения в Украину, пишет dw.com.

После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что, к его большому удовлетворению, стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил и "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

Поставки сжиженного газа из Катара

По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.

Катар — один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). До отбытия с визитом в Доху, Хабек заявлял, что речь идет и о краткосрочных, и о долгосрочных поставках газа из Катара. Министр сообщил о намерении форсировать сооружение в Германии терминалов для приема СПГ.

Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, отмечает агентство dpa.