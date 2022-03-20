Вандалы сорвали флаг со здания посольства России
В субботу, 19 марта, со здания канцелярии посольства РФ в Тарту был сорван российский флаг, передает rus.err.ee.
"19 марта был совершен очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место", — прокомментировало в воскресенье посольство РФ в своем "твиттере".
"19 марта в 05:58 двое пока мужчин, личности которых пока не установлены, сорвали флаг Российской Федерации с флагштока консульского отдела посольства Российской Федерации по адресу Юликоолли 1, Тарту, и ушли вместе с ним", — отметил патрульный полицейский Лыунаской префектуры Микк Техван.
Для установления точных обстоятельств инцидента полиция возбудила делопроизводство.