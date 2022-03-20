Вандалы сорвали флаг со здания посольства России

"19 марта был совершен очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место", — прокомментировало в воскресенье посольство РФ в своем "твиттере".