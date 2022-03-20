20.03.2022, 12:32
Из-за войны в Украине подорожает молоко во многих странах Европы
Foto: Argo Ingver
Издание Financial Times cообщает, что мировые цены на молоко могут вырасти на фоне войны в Украине
Как пояснили изданию эксперты, России в Украина являются ведущими экспортерами азотных удобрений, а также пшеницы, ее используют в том числе под корм для крупного рогатого скота. Из-за войны могут возникнуть трудности с поставками этих товаров. Это грозит удорожанием производства молока и ростом цен на него.