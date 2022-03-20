Департамент здоровья: за сутки 836 зараженных коронавирусом

Как сообщает Департамент здоровья, в больницах 511 зараженных коронавирусом пациентов. За минувшие сутки в больницу попало 19 человек с коронавирусом, 10 из которых нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19.

За последние 10 дней в среднем в больницу попадает 22.6 пациента с симптомами коронавируса. За ночь умерло 2 человека: 85-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За сутки проанализировали 2252 теста на коронавирус, среди которых 836 оказались позитивными. За вчерашний день вакцинировали 274 человека. Всего в Эстонии двумя дозами привилось 63.3%.