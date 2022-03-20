СВЕЖАЯ КАРТА | Наступление армии России: войска окружают крупные города

Ожесточенные бои продолжаются в Мариуполе, выстрелы слышны в центре города. Российские войска по-прежнему находятся возле окраин Киева, также окружили Сумы, Харьков, Херсон.



Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.