20.03.2022, 10:19
СВЕЖАЯ КАРТА | Наступление армии России: войска окружают крупные города
Смотрите свежую карту атаки России на Украину к 20 марта.
Ожесточенные бои продолжаются в Мариуполе, выстрелы слышны в центре города. Российские войска по-прежнему находятся возле окраин Киева, также окружили Сумы, Харьков, Херсон.
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