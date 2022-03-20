У 29-летнего Данилы рак кожи: нужна дорогостоящая операция

После обследования у онколога выяснилось, что это не простое образование, но тогда оно было еще не раковое. Тем не менее, как его лечить, еще было не ясно. На тот момент Данилу было около 20 лет.

”На тот момент у Данила была воспаленная болячка на ноге. Он показал ее дерматологу. Врач сразу направил его к онкологу”, — рассказывает Алла.

Позднее, уже после окончания института, Данил собирался в армию, проходил медкомиссию. По всем показателям мужчина был годен для армии. Но на осмотре у дерматолога прозвенели первые тревожные звоночки.

В 12 лет Данил ездил к врачам в Тарту, которые также ничего опасного не обнаружили.

”Небольшие болячки у него на теле начали появляться примерно в 10 лет, — рассказывает Алла. — Никто не мог понять, в чем дело. Мы и пункции сдавали. Думали, может что-то вроде псориаза выскакивало на нервной почве. Но тогда даже и об этом не говорили. Выскочит в одном месте, пройдет. Потом — в другом. Ну и все. Это ему особо не мешало”.

Мама Алла рассказывает, что проблемы с кожей начались у Данила еще в детстве. Но тогда они не вызывали больших неудобств, и никто не подозревал, что это может быть рак.

Сейчас за жизнь Данила борется вся его семья, и конечно, он сам. В фойе больницы, в которой Данил находится уже около двух месяцев, мы встречаемся с его мамой Аллой. Сам Данил и его жена Наталья также находятся рядом.

Если взглянуть на фотографии Данила, сделанные несколько лет назад, то сложно поверить, как за короткий период внешность человека так сильно изменилась. Самое сильное обострение, значительно повлиявшее на внешность молодого человека, произошло в последние месяцы.

О своем смертельном диагнозе Данил Иванской и его семья узнали всего четыре года назад. После нескольких курсов химиотерапии состояние мужчины значительно ухудшилось. Врачи развели руками и посоветовали семье готовиться к худшему. Но затем выяснилось, что есть одно лекарство, которое, возможно, поможет Данилу. Однако первый курс лечения обойдется семье в более чем 27 000 евро, передает "МК-Эстония".

Сейчас уже около двух месяцев Данил находится в больнице. Болезнь и ковидные правила не позволяют мужчине покидать палату. Хотя для встречи с родными он все же спускается в вестибюль больницы.

”Сейчас, когда нам сказали, что в Европе нужного лекарства нет, с Америкой тоже нет договоренностей, мы снова обратились в Израиль. Нам опять подтвердили, что готовы принять Данила. 250 000 и они заново начнут лечение. Но когда мы уже начали делать запросы в Больничную кассу, лечащий врач вдруг сказала, что есть лекарство в Европе, давайте пробовать его”, — рассказывает Алла.

Год назад семья обращалась за помощью к врачам в Израиле. Там были готовы принять и лечить Данила. Лечение стоило бы 250 000 евро. Но на тот момент еще не все курсы химиотерапии были проведены, поэтому не было и решения консилиума эстонских врачей о том, что здесь больше нет вариантов для лечения Данила. А без этого не было возможности получить финансовую помощь от Больничной кассы для лечения в Израиле.

”Он никогда не плачет при мне, всю жизнь говорил: ”Мама, у меня все хорошо”. Но тогда он мне позвонил. У него была истерика, он кричал: ”Мама, спаси меня””, — с трудом сдерживая слезы говорит Алла.

В декабре прошлого года семье сказали, что надежды на выздоровление уже нет, можно считать дни.

”Он сам себе уколы делал. Если мы куда-то летали, он брал эту химию с собой, договаривался с отелями, чтобы у них препарат мог храниться при определенной температуре. Было пять курсов химиотерапии. Последний — в ноябре, после которого все пошло вспять. Организм как-то неправильно принял химиотерапию. И из такого красавца он стал…”, — говорит Алла.

”Что это за болезнь, мы все равно тогда еще и не выяснили, — вспоминает мама Алла. — Болячки как бы перебегали все время с одного участка тела на другой. Думаю, что и психосоматика влияла. Данил очень добрый, общительный, но ранимый человек. Видимо, какая-то обида внутри него давала обострения”.

”Чтобы кожа не горела, ему ставят капельницы. Из-за того, что он все время лежит, болят суставы в коленях. Из-за этого ему еще дополнительно дают сильные препараты. Все его тело покрыто воспалениями. А после последней ”химии” и большой дозы гормонального препарата его вот так раздуло”, — объясняет Алла.

В больнице Данил будет находиться до того момента, когда семья сможет купить лекарство, на которое сейчас возлагаются все надежды. А для этого нужно собрать более 27 000 евро. Эта стоимость лишь первого курса лечения, а сколько их понадобится, пока никто сказать не может.

Сам Данил может внести лишь 10 000 евро на свое лечение. На момент написания статьи удалось собрать уже 23 000 евро в рекордно короткие сроки. Родители считают это чудом. Поскольку помогают даже знакомые знакомых из дальних стран.

Однако фонд ракового лечения ”Kingitud Elu” продолжает сбор для Данила, т. к. курсов лечения, вероятно, потребуется больше одного.

”Когда мы выкупим лекарство, будет составлен план лечения. Тогда будет яснее”, — говорит Алла.

Говоря о своем сыне, Алла называет его очень позитивным, открытым и любящим жизнь человеком.

”В садике и в школе он участвовал во всех конкурсах, выступлениях, концертах. Он хорошо читал стихи. Потом он уехал из Нарвы в Йыхви учиться на инфотехнолога. Там тоже участвовал во всех мероприятиях и в театральном кружке. Специальность сетевого администратора он сам себе выбрал, сам изучал ее помимо учебы в институте. Он очень увлеченный человек”, — описывает своего сына Алла.

Сейчас, несмотря на нахождение в больнице, Данил продолжает работать удаленно. Он рад, что его работа это позволяет.

Жена Данила Наталья поддерживает мужа, как может. Детей у пары пока нет. Это отложено до выздоровления.

”Когда он был маленький, то всегда говорил, что у него будет семеро детей”, — вспоминает мама Алла.

Она добавляет, что в какой-то момент Данил совсем сник, страх его одолевал. Но сейчас, благодаря поддержке семьи и окружающих, мужчина готов бороться за свою жизнь.