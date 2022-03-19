19.03.2022, 23:03
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (24-й день) | Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России
Foto: AFP / Scanpix
Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление российским войскам.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что война с Украиной завершится подписанием мирного соглашения. Он добавил, что Москва готова искать гарантии безопасности для Украины, Европы и России.
- Пресс-секретарь президента Турции Калин заявил: "Путин еще не готов к встрече".
- Советник главы офиса Зеленского, Михаил Подоляков: "Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО".
- Владимир Зеленский в своем последнем обращении: "Я хочу, чтобы меня сейчас все слушали, особенно в Москве. Пора встречаться, пора говорить, пора восстановить территориальную целостность и справедливость Украины. В противном случае для восполнения потерь России потребуется несколько поколений".
- Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России.
- В Европе растет число беженцев из Украины.
- Мария Захарова, пресс-секретарь официального представителя министерства иностранных дел путинского режима, заявила, что западные СМИ проигнорировали "неспособность России завоевать новые территории, победить Украину или свергнуть нынешнего президента". Это была их неприкрытая цель, когда началась война, отметила она.
- США объявили о новой помощи в области вооружений (стоимостью 800 миллионов долларов).
- Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой.
- По данным ЮНИСЕФ, из Украины эвакуировано 1,5 млн детей. Всего Украину покинуло более 3,3 млн человек.
- В Мариуполе в Донецкой области продолжаются бои за металлургический комбинат "Азовсталь".