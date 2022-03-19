С 21 марта заработает Центр приема украинских военных беженцев в Пярну

В центре прибывшие из Украины люди смогут сделать тест на коронавирус и получить информацию о возможных услугах, им будет выдан личный год и при желании предоставлена временная защита.

"Я украинец, живу здесь четыре года. Но есть и много украинцев, которые здесь родились. И мы все вместе помогаем. Я здесь уже пятый день. Государство недавно обратилось к нам с просьбой о помощи, и у нас сейчас здесь 30 добровольцев", — сказал волонтер Александр Гушлевский.