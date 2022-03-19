Оперативная сводка по Украине: в окрестностях Киева подозрительно спокойно. В Харькоеве уничтожено более 700 зданий, в том числе 60 школ

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Состоялась видеконференция между президентом США и главой Китая, в ходе которой американский президент предупредил Китай о последствиях предоставления помощи России в войне против Украины.

Ранним утром 18 марта вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетный удар по Львову. Согласно сообщениям российской стороны, точечным ударом был уничтожен авиаремонтный завод. Львов является важным транспортным узлом, который лежит на пути следования беженцев на запад и через него же поступает западная помощь в страну.

Согласно официальным сообщениям властей Украины, в течение последних суток ВС РФ смогли занять несколько населенных пунктов и дорог в районе Донецка, однако больших успехов российские войска не добились.

Киевское направление (Север)

По утверждению начальника штаба сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ), им удалось остановить продвижение противника на правом берегу Днепра в 70 километрах от столицы, таким образом, с этой стороны город остается вне дальности действия артиллерии и может подвергаться только лишь ракетным ударам.

В открыты источниках появились спутниковые снимки, из которых становится ясно, что российские войска окопались в районе аэродрома ”Антонов” и села Озера.

Черниговское-киевское направление (Северо-Восток)

Решительное наступление на восточные предместья Киева так и не состоялось. По заявлениям ВСУ, противник отказался от ведения активных боевых действий в районе Борисполя и Броваров.

Харьковское направление (Восток)

Харьков продолжает подвергаться обстрелам, в ходе которых страдают гражданская инфраструктура и мирные жители. По подсчетам мэра Харькова, за это время было уничтожено 700 зданий, в том числе 60 школ.

Рубеж Донецк — Луганск