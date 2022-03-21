Жителю Турку запретили проводить акцию перед Генеральным консульством РФ — мужчина хотел установить у здания флагшток с украинским флагом

Микко Киискинен намеревался поднять флаг Украины на 12-метровый флагшток у здания российского Генконсульства в Турку. Городская администрация запретила проводить акцию. По словам мужчины, его протест был направлен не против граждан России, а против государственного символа, то есть, против российского флага.

Дежурившая с утра на месте полиция не позволила Киискинену осуществить план – запрет поступил из городской администрации.

"Город посчитал, что это не совсем подходящее место для подобной акции", – пояснила начальник городского департамента по выдаче лицензий Леена Салмелайнен. По ее словам, вопрос обсуждался среди широкого круга лиц в городской администрации.

По сведениям Yle, против проведения акции, в частности, высказалась мэр Турку Минна Арве. Сама Арве в СМС-сообщении написала, что не в курсе, о какой акции идет речь.

В пятницу город Турку сообщил в Твиттере, что администрация не запрещала акцию. Все дело в том, что на городском участке частное лицо не имеет права устанавливать флагшток.