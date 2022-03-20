Директор Внешнеполитического института Эстонии: до мира в Украине пока далеко
Кристи Райк, директор эстонского Институт Внешней политики, считает, что до мира, перемирия или даже прекращения огня пока еще далеко, пишет Yle.
"Россия выражала желание вести переговоры, но не успокоилась на боевых фронтах. Наоборот — она стягивает дополнительные войска в Украину. Россия контролирует уровень напряженности, и у нее до сих пор есть возможность усилить давление и увеличить разрушения", — сказала она.
Поскольку война пошла не так, как представлял себе Кремль, боевые действия могут стать более жестокими, считает Райк. Растет также риск использования Россией нестандартных форм вооружений: биологического, химического или ядерного оружия.
"У Путина так много поставлено на карту, что риск существует. Но я подчеркиваю, что речь идет о риске, а не об очевидном варианте развития событий".
Райк также задается вопросом, насколько оправдано было со стороны США подчеркнуто заявлять, что Америка не будет вмешиваться в боевые действия.
"Это может мотивировать Россию на дальнейшие действия", - говорит Райк.
Российская сторона требует от Украины признания Крыма частью России, признания независимости Донбасса, а также закрепления нейтрального и демилитаризованного статуса Украины. При этом Россия допускает наличия у Украины собственной армии.
"Для Украины вопрос стоит о сохранении суверенитета, то есть права на самоопределение. И именно это хочет уничтожить Россия тем или иным способом. И я не вижу готовности украинцев идти на большие уступки", — сказала Кристи Райк.