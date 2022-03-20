Директор Внешнеполитического института Эстонии: до мира в Украине пока далеко

"Россия выражала желание вести переговоры, но не успокоилась на боевых фронтах. Наоборот — она стягивает дополнительные войска в Украину. Россия контролирует уровень напряженности, и у нее до сих пор есть возможность усилить давление и увеличить разрушения", — сказала она.

Поскольку война пошла не так, как представлял себе Кремль, боевые действия могут стать более жестокими, считает Райк. Растет также риск использования Россией нестандартных форм вооружений: биологического, химического или ядерного оружия.

"У Путина так много поставлено на карту, что риск существует. Но я подчеркиваю, что речь идет о риске, а не об очевидном варианте развития событий".

Райк также задается вопросом, насколько оправдано было со стороны США подчеркнуто заявлять, что Америка не будет вмешиваться в боевые действия.

"Это может мотивировать Россию на дальнейшие действия", - говорит Райк.

Российская сторона требует от Украины признания Крыма частью России, признания независимости Донбасса, а также закрепления нейтрального и демилитаризованного статуса Украины. При этом Россия допускает наличия у Украины собственной армии.

"Для Украины вопрос стоит о сохранении суверенитета, то есть права на самоопределение. И именно это хочет уничтожить Россия тем или иным способом. И я не вижу готовности украинцев идти на большие уступки", — сказала Кристи Райк.