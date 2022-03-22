ТОП-10 | Самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии за последние годы

Хотя такие крупные выигрыши встречаются не так часто, но они все же есть. Рассказываем о самых больших выигрышах:

1. июль 2020 года

Выигрыш в Vikinglotto — 10,8 млн евро. Билет был куплен в интернете.

2. марта 2022 года

Выигрыш в Eurojackpot — 2 млн евро. Лотерейный билет был куплен в магазине Selver в Виймси.

3. август 2016 года

Выигрыш в Eurojackpot — почти 1,2 млн евро. Лотерейный билет был куплен в магазине Selver в Йыхви. Счастливчик планировал отдать половину выигрыша другу, на чью ИД-карту он купил билет.

4. январь 2016 года

Житель Таллинна выиграл 1 млн евро. Лотерейный билет был куплен в интернете.

5. апрель 2020 года

Чуть больше 900 000 евро досталось жительнице Таллинна, узнавшей о своем выигрыше через десять дней после розыгрыша.

6. август 2019 года

Выигрыш — почти 850 000 евро. Лотерейный билет был куплен в интернете.

7. июль 2017 года

Мужчина из Харьюмаа, работающий в сфере образования, выиграл чуть более 800 000 евро.

8. март 2013 года

Молодой мужчина выиграл почти 770 000 евро, пообещав купить себе и своей семье квартиру или дом.

9. март 2012 года

Молодая семейная пара выиграла более 730 000 евро.

10. март 2020 года

Выигрыш в Eurojackpot — 660 000 евро. Победительница — жительница Пярнумаа, которую как раз накануне сократили с должности, а ее муж уже несколько месяцев безуспешно пытался устроиться на работу.