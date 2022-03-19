Союз врачей решил исключить из своего состава члена Центристской партии, назвавшего российскую агрессию гражданской войной в Украине

Выступая в четверг на заседании Тартуского горсобрания, член Центристской партии Николай Пыдрамяги назвал российскую агрессию гражданской войной в Украине. "Гражданская война в Украине, которая продолжается уже 8 лет, очень близко подошла к нам. Наш большой сосед, Россия, вмешалась в эту гражданскую войну", — сказал он. Он также поставил под сомнение обороноспособность НАТО и назвал план переименования моста Победы русофобией.

Центристская партия не исключила Николая Пыдрамяги из партии, но это планирует сделать Союз врачей.

”Россия совершает в Украине бесчеловечные военные преступления, убивая женщин и детей и нападая на медицинские учреждения. Для врача постыдно даже косвенно мириться с этим. Всем нам, кто за Украину и против России, должно сейчас хватать смелости отчетливо это высказать. Правление Эстонского союза врачей инициировало процедуру исключения Николая Пыдрамяги из союза”, — сообщили в Союзе.