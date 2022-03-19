ГРАФИК | Биржевая стоимость электроэнергии завтра будет самой низкой за всю неделю

Биржевая цена на электроэнергию 20 марта будет самой низкой на этой неделе. Ниже всего она будет до обеда, после чего начнет немного расти.

Средняя цена на фондовом рынке составит 84,75 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена будет с 14:00 до 15:00 — 11 евро за мегаватт-час,

Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная превышала тысячу евро.

