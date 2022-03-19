Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала
По данным украинских властей, Мордвичев, чьи подчиненные отвечали за ситуацию в Донбассе, погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, сообщает Meduza.
Всего, по информации Генштаба ВСУ на 19 марта, с начала войны потери России в личном составе достигли примерно 14,4 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только об убитых или также о получивших ранения и пленных.
Российская сторона данные о гибели Мордвичева не подтверждала. Минобороны РФ только однажды с начала войны сообщало о погибших военнослужащих. 2 марта ведомство заявило, что в Украине были убиты 498 российских военных, еще 1597 человек ранены.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.
- Андрей Мордвичев, если верить украинским властям, стал пятым российским генералом, погибшим в зоне боевых действий в Украине.
- Ранее украинская сторона заявила о гибели командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова и двух генерал-майоров из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — Андрея Суховецкого и Виталия Герасимова.
- Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО сообщал о гибели генерал-майора Магомеда Тушаева. Власти Чечни его гибель отрицают. К погибшим также причисляли командира 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.