Эстонский доброволец в украинских войсках: война проходит очень близко к нам. Я не хочу, чтобы она дошла и до моих детей

Пять часов, наступает утро. За окном по-прежнему тихий, мирно спящий Таллинн. Звонит один из эстонских добровольцев, отправившихся на войну в Украину. Сейчас он возвращается в Эстонию, чтобы получить дополнительное снаряжение и затем сразу же вернуться в эпицентр боевых действий.

Он просит не раскрывать его имя, а использовать псевдоним. Смеясь, он даже предлагает свой вариант: "Назови меня Cleaner, или Чистильщик". Хорошо, так и сделаем.

- Почему ты пошел воевать?

- Подумал, что я должен что-то сделать, как-то помочь. Сказал семье, что надо ехать. Вместе с друзьями мы стали собирать средства первой медицинской помощи и все необходимое, в итоге загрузили вещами четыре автобуса. И поехали. Друзья доехали до границы, а я отправился дальше.

- Ты понимал, что можешь погибнуть, но все равно поехал. Как ты на это решился?

- Война проходит очень близко к нам. Я не хочу, чтобы она дошла и до моих детей.

- И собственная жизнь - это та цена, которую ты готов заплатить?

- Можно и так сказать.

Если Вы хотите финансово или любым другим способом помочь Чистильщику, а через него и украинским военным, в покупке машины скорой помощи, свяжитесь с автором данной статьи Туули Йыэссаар по электронной почте tuuli.joesaar@epl.ee или по телефону 555 88 250. Все контакты затем будут переданы Чистильщику.