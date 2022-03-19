Новости Эстонии
19.03.2022, 13:32

Эстонский доброволец в украинских войсках: война проходит очень близко к нам. Я не хочу, чтобы она дошла и до моих детей

 
Туули Йыэсаар, Eesti Päevaleht
Cleaner soovib Eestist hankida kiirabiauto, millele Ukrainas paraku väga palju kasutust leidub. Pilt on tehtud Mariupolis.
Cleaner soovib Eestist hankida kiirabiauto, millele Ukrainas paraku väga palju kasutust leidub. Pilt on tehtud Mariupolis.
Foto: AP/SCANPIX
Как рассказывает один из эстонских добровольцев, принимающий участие в войне против России, украинским солдатам сейчас много чего не хватает для ведения военных действий.

Пять часов, наступает утро. За окном по-прежнему тихий, мирно спящий Таллинн. Звонит один из эстонских добровольцев, отправившихся на войну в Украину. Сейчас он возвращается в Эстонию, чтобы получить дополнительное снаряжение и затем сразу же вернуться в эпицентр боевых действий.

Он просит не раскрывать его имя, а использовать псевдоним. Смеясь, он даже предлагает свой вариант: "Назови меня Cleaner, или Чистильщик". Хорошо, так и сделаем.

- Почему ты пошел воевать?

- Подумал, что я должен что-то сделать, как-то помочь. Сказал семье, что надо ехать. Вместе с друзьями мы стали собирать средства первой медицинской помощи и все необходимое, в итоге загрузили вещами четыре автобуса. И поехали. Друзья доехали до границы, а я отправился дальше.

- Ты понимал, что можешь погибнуть, но все равно поехал. Как ты на это решился?

- Война проходит очень близко к нам. Я не хочу, чтобы она дошла и до моих детей.

- И собственная жизнь - это та цена, которую ты готов заплатить?

- Можно и так сказать.

Если Вы хотите финансово или любым другим способом помочь Чистильщику, а через него и украинским военным, в покупке машины скорой помощи, свяжитесь с автором данной статьи Туули Йыэссаар по электронной почте tuuli.joesaar@epl.ee или по телефону 555 88 250. Все контакты затем будут переданы Чистильщику.

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