За сутки в Эстонии прибавилось 1368 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 19 марта в больнице находятся 516 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 197 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 124, или 63%, не вакцинированы и 73, или 37%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 4,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 38 новых истории болезни, из которых в 17 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 24,5 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло пять зараженных коронавирусом, из которых четыре не были вакцинированы: 75-летний мужчина, 81-летняя женщина, 83-летняя женщина, 86-летняя женщина и 91-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3701 результат теста, из которых 1368 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 125 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 120 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 746 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 68. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 440 163 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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