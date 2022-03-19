Уровень заболеваемости гриппом падает как в Эстонии, так и во всей Европе

Лабораторно было подтверждено 149 случаев гриппа, что на 34% меньше, чем на предыдущей неделе. По предварительным данным Центра информационных систем здоровья и благополучия, на прошлой неделе в госпитализации в связи с заболеванием гриппом нуждались три пациента.

С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 136 пациентов.

В течение нынешнего сезона от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека в возрасте старше 70 лет и с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован против гриппа.

Всего с начала сезона лабораторно были подтверждены 5863 случая гриппа. По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип вируса гриппа А (Н3).

Заболеваемость гриппом в Европейском регионе снижается. По данным сети мониторинга гриппа, в Европейском регионе циркулируют в основном вирусы гриппа А (Н3).