Новости Эстонии
19.03.2022, 11:44

Уровень заболеваемости гриппом падает как в Эстонии, так и во всей Европе

 
Haigusleht.
Haigusleht.
Foto: Argo Ingver
На минувшей неделе к врачам из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей обратились 7456 человек, что на 32% меньше, чем неделю ранее. 18,3% обратившихся составляли дети.

Лабораторно было подтверждено 149 случаев гриппа, что на 34% меньше, чем на предыдущей неделе. По предварительным данным Центра информационных систем здоровья и благополучия, на прошлой неделе в госпитализации в связи с заболеванием гриппом нуждались три пациента.

С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 136 пациентов.

В течение нынешнего сезона от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека в возрасте старше 70 лет и с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован против гриппа.

Всего с начала сезона лабораторно были подтверждены 5863 случая гриппа. По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип вируса гриппа А (Н3).

Заболеваемость гриппом в Европейском регионе снижается. По данным сети мониторинга гриппа, в Европейском регионе циркулируют в основном вирусы гриппа А (Н3).

RusDelfi
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