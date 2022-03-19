Глава МИД Британии: Россия использует мирные переговоры с Украиной как "дымовой занавес"

Так, в интервью The Times глава британского МИД заявила, что "очень скептически" относится к переговорам украинской и российской делегаций. Трасс рассматривает их как стандартную часть "игры" Кремля.

"Я имею в виду, что, если страна серьезно относится к переговорам, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот день", — объяснила министр.

По ее прогнозам, Путин может прибегать ко "все худшим и худшим" методам, поскольку его план войны в Украине продолжает давать сбои.

"Мы уже видели использование неизбирательной тактики. И, конечно же, мы должны быть готовы ко всем рискам", — сказала Трасс.

Ранее Лиз Трасс предупредила, что, если Путина не остановят сейчас, следующими после Украины атаке РФ могут подвергнуться страны Балтии и Западных Балкан. По ее словам, президент страны-агрессора намерен продолжать войну с соседями.