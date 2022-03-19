Таллинская школьница спела гимн перед матчем НХЛ

Анастасия Сивовол, 17 лет, из Таллинна, Эстония, которая в настоящее время учится в Северной Каролине, в качестве ученицы по обмену в средней школе Apex Friendship High School, была выбрана для открытия официального матча НХЛ ”Каролина Харрикейнз” против ”Вашингтон Кэпиталз” на PNC Arena в Raleigh, штат Северная Каролина, 18 марта 2022 года.

PNC Arena является домом для чемпионов Кубка Стэнли 2006 года ” Каролина Харрикейнз” и мужской баскетбольной команды Университета штата Северная Каролина. Ежегодно PNC Arena принимает более 1,5 миллиона гостей и устраивает более 150 мероприятий.

Анастасия исполнила гимн США а капелла, чем официально открыла игру для команд и зрителей.

”Это потрясающая возможность выступить перед тысячами людей, представляя Эстонию, и исполнить национальный гимн США на этой прекрасной арене. О таком невероятном опыте я и мечтать не могла. Конечно, я очень нервничала, но в основном была очень счастлива и невероятно взволнована!", — говорит Анастасия.

Чтобы продемонстрировать поддержку эстонской стороны, генеральный директор Эстонской хоккейной ассоциации Райнер Коми и менеджер национальных сборных Юри Рооба подписали и отправили Анастасии официальную юбилейную майку национальной хоккейной команды Эстонии. После игры Анастасия подарила футболку команде ”Каролина Харрикейнз”.

Анастасия учится в Sakala Eragümnaasium в Таллинне и до года по обмену участвовала в вокальном телешоу Bravo! на ETV+, где она была выбрана финалисткой. Она любит петь играть в теннис, пишет собственные песни и и с детства мечтала поехать в Америку.

О ПРОГРАММЕ ОБМЕНА:

Borderless Friends Forever (BFF) — это международная программа обмена студентами, специализирующаяся на привлечении студентов в США для получения потрясающего опыта обучения за границей. Он предлагает различные программы, в том числе летние, семестровые и учебные программы.