18.03.2022, 23:26
Полиция просит помощи в поисках 44-летней Кайре
ФОТО: PPA
Полиция просит помочь в розыске 44-летней Кайре, которая вечером 16 марта вышла из дома в деревне Илпла на Сааремаа и пропала.
Женщина уехала из дома на сером Hyundai i20 с номерным знаком 022 BXL. Когда она вышла из дома, у нее был с собой сотовый телефон, но он выключен. Последний раз Кайре общалась с родственниками вечером 16 марта, после чего на связь не выходила. Кайре никогда раньше не исчезала таким образом.
Рост женщины около 157 см, телосложение среднее, у нее светлые волосы средней длины. На женщине, вероятно, светлое пальто.
Полиция в настоящее время вместе с родственниками занимается активными поисками.
Полиция просит всех, кто видел Кайре или располагает информацией об ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112, по телефону 53421892 или же самой женщине связаться с кем-то из близких.