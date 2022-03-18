С 21 по 25 марта будет проводится информационная неделя по профилактике отравлений

”Отравление — это несчастные случаи, которые можно предвидеть и таким образом предотвратить. В этом году мы сосредоточимся на отравлениях пожилых людей во время недели профилактики отравлений. В прошлом году 54% консультаций по теме отравлений у пожилых людей были связаны со случайным спутыванием лекарств, химикатов или упаковки, а в 39% случаев пожилые люди забывали, что лекарство уже было принято и принимали его второй или третий раз. Эти отравления можно предотвратить с помощью правильного установленного в доме порядка”, — сказала Маре Одер, глава Информационного центра по вопросам отравлений Департамента Здоровья.

В 2021 году на инфолинию по вопросам отравлений поступило более 3000 звонков. По сравнению с прошлым годом количество обращений несколько уменьшилось, в основном за счет снижения отравлений, связанных с маленькими детьми. Неделя профилактики отравлений помогает повышать осведомленность и предотвращать отравления. В марте прошлого года мы сосредоточили внимание на отравлениях детей грудного возраста, особенно детей в возрасте до 1 года, и статистика показывает, что количество отравлений у данной группы детей снизилось почти в два раза в период начиная с марта. Количество отравлений в других дошкольных возрастных группах также уменьшилась”, — поделилась Маре Одер, глава Информационного центра по вопросам отравлений Департамента Здоровья.

Ежегодно в Эстонии происходит более чем 6 000 случаев отравлений, в ходе которых пострадавшие попадают в больницу. Некоторые из этих случаев на самом деле не требуют стационарного лечения, и для них достаточно домашнего лечения под руководством специалиста по отравлениям, которое можно получить, позвонив на инфотелефон по вопросам отравлений 16662. Примерно 90% всех случаев отравлений, обсуждаемых по инфотелефону, происходят дома.