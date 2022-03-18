ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (23-й день) | Четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова: из бомбоубежища под разрушенным мариупольским театром вывели 130 человек, но в подвалах еще остаются больше 1300 человек.

Власти Киева заявили о 222 погибших с начала войны. Из них 60 — мирные жители (в том числе четыре ребенка).

По сведениям ООН, 3,2 миллиона человек уже покинули страну, еще 6,5 миллиона жителей были перемещены внутри Украины. На начало 2022 года население Украины составляло чуть более 41 миллиона человек, т.е. четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны.

Владимир Мединский заявил, что участники переговоров ”максимально сблизили позиции” по нейтральному статусу Украины.

В городах России проходят митинги в честь годовщины присоединения Крыма. На концерт в ”Лужниках”, по данным МВД, пришли больше 200 тысяч человек.

В ”Лужниках” выступил Владимир Путин. Трансляция прервалась до того, как он закончил речь. Произошедшее объяснили ”техническим сбоем на сервере”.

Банк России решил возобновить с 21 марта торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT.

”Единая Россия” подготовила поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за фейки о работе российских госорганов за рубежом.

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня, передаёт источник ”РИА Новости”.