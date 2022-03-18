Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным

Яани подтвердил в пятницу радионовостям ERR, что правительство не планирует устанавливать какие-либо лимиты на прием беженцев в Эстонии.

"В основе такого [решения] лежит как международное право, так и право ЕС, и если нам потребуется помощь, то ЕС поможет. Конечно, мы можем помогать друг другу и в двустороннем порядке. Не менее четкий факт наряду с этим заключается в том, что где-то есть этот предел (количества принимаемых беженцев — ред.)", — сказал Яани.

Если этот предел будет достигнут, то согласно принятому правительством решению, Эстония начнет консультации в Европейском союзе по вопросу о перераспределении беженцев.

"Сегодня мы еще в состоянии помогать. Важно, чтобы и в другие страны-члены ЕС, в которые пока не приехало так много беженцев, можно было направлять людей на добровольной основе", — пояснил глава МВД.